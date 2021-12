Blind: "Benfica não é uma equipa que se deva subestimar"

Defesa já defrontou encarnados em 2018, na fase de grupos

Na reação ao sorteio, o segundo, por sinal, dos oitavos da Liga dos Campeões, Daley Blind, defesa do Ajax, preferiu a prudência. O defesa não quer que o Benfica seja desvalorizado.

"Certamente não é uma equipa que se deva subestimar. O que me impressionou, em 2018, foi o facto de eles jogaram um futebol técnico e limpo atrás, com vários alas muito rápidos. Vai ser difícil, mas é claro que temos hipóteses", afirmou, em declarações ao site do clube holandês.

Blind lembrou ainda a fase de grupos e a dificuldade que o Benfica teve de ultrapassar para chegar às 16 melhores equipas do Velho Continente.

"Em 2018/2019 passámos por momentos muito difíceis, especialmente no jogo fora de casa, em Lisboa. Esta época estiveram num grupo muito difícil com o Bayern de Munique e o Barcelona, ​​passaram e isso diz-nos algo", explicou.