Blessing Lumueno já não é treinador dos sub-19 do Braga e negoceia com o Benfica

Treinador angolano de 35 anos poderá rumar ao Seixal para o posto deixado vago por Filipe Coelho.

Blessing Lumueno, sabe O JOGO, não será treinador dos sub-19 do Braga na próxima temporada e está entre os nomes fortes para assumir os juniores do Benfica. O treinador angolano, de 35 anos, negoceia condições com os encarnados para o posto agora vago, já confirmada que foi a saída de Filipe Coelho.

Quinto classificado no Nacional de Juniores, a apenas um ponto do Benfica, o treinador do Braga comandou a equipa a uma ponta final muito forte, não perdendo nos últimos nove encontros: bateu mesmo o Famalicão, que viria a ser campeão, e travou FC Porto, Sporting e Benfica. Como tal, o trajeto motivou o Benfica a abrir conversas com o treinador que assinara com o Braga em 2022, mudando, nessa altura, para o Minho, acompanhado do adjunto André Ferreira.

Poderá ser um regresso à área metropolitana de Lisboa, pois o treinador passara quatro anos no Estoril, escalando dos sub-17 aos sub-19, sendo, na despedida pelos canarinhos, também quinto no Nacional de Juniores. Antes do Estoril, somou passagens por Porto Salvo, Futebol Benfica, Belas, Alverca, Agualva, Povoense e Atlético Clube de Portugal.

Recorde-se que o Benfica procede a uma revolução no futebol, já que na equipa B também Luís Castro, campeão da Youth League em 2021/22, saiu do clube, estando Nélson Veríssimo a ser negociado para essa equipa secundária.