Águias defrontam o Basileia a 16 de julho, na Suíça

Os bilhetes para o segundo jogo de preparação do Benfica, na pré-temporada, com o Basileia, já estão à venda. O desafio está marcado para as 16h00 do dia 16 de julho, no Estádio St. Jakob-Park, na Suíça.

Os ingressos podem ser comprados online, com o link disponível no site das águias, e os preços variam entre os 22 e os 80 euros para adultos, para jovens com menos de 16 anos há bilhetes entre os 11 e os 40 euros.