Bilhetes para o jogo com o Inter "temporariamente" esgotados

Jogo marcado para o dia 11 de abril.

A venda de bilhetes para o jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, entre Benfica e Inter, está "temporariamente esgotada". Depois de nos três primeiros dias a compra de bilhetes ter sido exclusiva para detentores de Red Pass, a venda foi esta sexta-feira, desde as 15h00, alargada a todos os sócios inscritos desde 16 de março, mas acabou por esgotar em poucas horas, segundo a informação disponível no site do Benfica.

Os encarnados informam ainda que "poderá ainda haver disponibilidade de bilhetes mediante a libertação de lugares regulamentares não utilizados pela UEFA e pelo clube adversário".

O jogo, no Estádio da Luz, está marcado para dia 11 de abril, às 20h00.