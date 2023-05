Bilhetes para o Benfica-Santa Clara voaram em duas horas e meia

À uma da manhã de terça-feira já se formava fila à porta da bilheteira do estádio da Luz. Às 12h32, a lotação estava temporariamente esgotada

A expectativa dos adeptos benfiquistas em torno da receção ao Santa Clara é enorme, pela altíssima probabilidade de conquista do título de campeão nacional, o que justifica a corrida aos bilhetes, que esgotaram temporariamente em cerca de duas horas e meia nas bilheteiras da Luz.

Fila para comprar ingresso para a receção ao Santa Clara deu quase a volta ao recinto e nem todos o conseguiram adquirir. Amanhã serão vendidos os que forem disponibilizados por quem tem red pass.

No estádio, a venda começou às 10h00 de terça-feira e o primeiro ingresso vendido demorou apenas quatro minutos, motivando uma audível manifestação de satisfação de quem o conseguiu. E não era para menos porque a fila começou a formar-se por volta da 01h00 da manhã, o que significa que muitos sócios tiveram de esperar nove horas e enfrentar o frio da madrugada e alguma chuva que foi caindo na capital.

Leia também Extra "Obrigado, Pai. Já cá canta". Vieira terá enviado e-mail a pedir uma cunha a Medina Num relatório da PJ, de 13 de maio de 2022, refere a CNN Portugal, conclui-se por uma "situação que poderá eventualmente configurar a prática de ilícitos penais, praticados por Luís Filipe Vieira, então Presidente do Sport Lisboa e Benfica e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, ora Ministro das Finanças Fernando Medina."

A fila de manhã já dava praticamente a volta ao estádio tal a adesão de sócios - só estes podiam comprar bilhete e teriam de ter feito a inscrição até 17 de maio - que preferiram a tentativa de compra ao vivo, mesmo sabendo-se que poderiam também fazê-lo através das plataformas de venda online no site e nas Casas do Benfica com sistema de bilhética. Aliás, a título de curiosidade, a própria plataforma online teve uma quebra durante a manhã, mas recuperaria pouco tempo depois. Em paralelo, nos outros pontos espalhados pelo país foram inúmeros os relatos de longas filas.

Pouco depois do meio-dia, os ingressos estavam temporariamente esgotados, como informou o Benfica através de nota no site inserida às 12h32. Os bilhetes, com preços entre 25 e 75 euros, voltarão a estar à venda amanhã (10h00) caso sejam disponibilizados pelos detentores de red pass que não tenham nos planos ir à Luz. Certo é que já há muitos em revenda nas redes sociais...

DADOS

Início da fila - Pouco depois da 01h00 já se juntavam sócios à porta da bilheteira da Luz

Arranque da venda - A bilheteira abriu às 10h00 e às 12h32 já era anunciada a venda temporariamente esgotada

Mais bilhetes - Os sócios com red pass que não planeiem ir à Luz podem libertar o lugar para venda amanhã