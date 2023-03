Bilhetes para o Benfica-Inter: saiba preços, datas e critérios de venda para sócios

Ingressos para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões serão colocados à venda na terça-feira, dia 21 de março

O Benfica já estabeleceu os preços, as datas e os critérios para a venda dos bilhetes da partida da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz (11 de abril, às 20h00), contra o Inter de Milão.

Assim, os ingressos são postos à venda na próxima terça-feira, dia 21.

Os locais de venda serão o sítio oficial do clube, as Casas do Benfica e as lojas oficiais dos encarnados.

De dia 21 a 23 têm prioridade os sócios com Red Pass, sendo que estes sócios recebem no dia 21 uma comunicação para exercer a sua prioridade na aquisição dos ingressos (detentores de Red Pass 2022/23 podem partilhar o seu bilhete, exclusivamente via App SL Benfica).

Dia 24, a partir das 15h00, a venda começa para os sócios com quotas em dia (apenas para inscrições de Sócio efetivadas até dia 16 de março de 2023).

O bilhete de ZCEAP é nominal com nome e documento de identificação do portador.

Os bilhetes de sócio variam dos 30 aos 100 euros.