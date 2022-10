Bilhetes para a Juventus à venda esta quarta-feira

Quarta-feira estarão ingressos à venda apenas para sócios e a partir de quinta para o público em geral

O Benfica vai colocar à venda, esta quarta-feira, os ingressos para o desafio com a Juventus, da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que se realiza na Luz no dia 25 de outubro, pelas 20h00.

Os ingressos variam dos 25 aos 150 euros (20 euros para crianças).

"O Sport Lisboa e Benfica informa que, em face da libertação de lugares regulamentares pela UEFA, a venda de bilhetes para o jogo Benfica-Juventus, relativo à 5.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões, reabre às 9h00 desta quarta-feira, 19 de outubro, exclusivamente a sSócios do clube. A venda abrirá ao público em geral na quinta-feira, 20 de outubro, a partir das 9h00, nos locais habituais", comunica o clube encarnado na sua página oficial.

Os bilhetes podem ser adquiridos no site oficial do clube, na loja do clube no Estádio da Luz, no Strada Outlet, no Colombo, no Jardim do Regedor, no Mar Shopping e nas Casas do Benfica com sistema de bilhética.