Bilhetes esgotados: mais de 2500 adeptos a apoiar o Benfica em Amesterdão

O Benfica comunicou esta terça-feira que os bilhetes para o jogo da segunda mão dos "oitavos" da Champions, com o Ajax, colocados segunda-feira à venda, já estão esgotados

O Benfica comunicou esta terça-feira que os bilhetes para a visita de dia 15 a Amesterdão, para o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, estão já esgotados. Desta forma, a equipa comandada por Nélson Veríssimo terá o apoio de mais de 2500 benfiquistas na Cruyff Arena. Os bilhetes foram colocados à venda nesta segunda-feira, a partir das 9h00, tendo esgotado em pouco mais de 24 horas.

Depois do 2-2 na primeira mão, disputada no Estádio da Luz, o Benfica procura agora assegurar a qualificação para os "quartos", sabendo que enfrentará também um Ajax com forte apoio, já que o clube de Amesterdão também já comunicou que o recinto, com capacidade para cerca de 55 mil pessoas, está esgotado.