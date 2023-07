Bilhetes do Benfica para encontro da Supertaça já esgotaram

Adeptos do Benfica

Jogo com o FC Porto está marcado para dia 9 de agosto

O Benfica anunciou este sábado que os bilhetes para o jogo com o FC Porto a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira já estão esgotados.

O encontro, que será o primeiro desafio oficial de 2023/24, disputa-se às 20h45 de 9 de agosto no Estádio Municipal de Aveiro.

O primeiro lote de ingressos, que foi disponibilizado na quinta-feira, só podia ser adquirido por detentores de Red Pass com assiduidade em todos os encontros da Liga Betclic da temporada passada, realizados no Estádio da Luz. No dia seguinte, foi aberta a venda aos restantes titulares de Red Pass.

Entretanto, os bilhetes que tinham sido disponibilizados pelo FC Porto já tinha esgotado na sexta-feira, anunciaram os dragões.