Besiktas falhou acordo por Seferovic, mas há avanços de outro clube

De olho em João Mário, o Galatasaray ataca agora, apurou O JOGO, o camisola 14 da Luz. Quanto ao rival de Istambul, ficou longe dos 10 M€ exigidos pelos encarnados, falhando ainda na missão de convencer o jogador.

Com a porta de saída da Luz aberta, Seferovic está neste momento na mira do Galatasaray, emblema turco que estabeleceu já, segundo apurou O JOGO, contactos no sentido de tentar a contratação do internacional suíço.

O conjunto de Istambul aproveita nesta fase o insucesso nas negociações entre o seu rival Besiktas e o Benfica. Isto porque as águias negras também estão interessadas em garantir o contributo do ponta de lança, mas falharam o acordo, quer com o conjunto presidido por Rui Costa, quer com o próprio atleta, que tem contrato com os encarnados até 2024.

O Benfica aponta nesta fase a uma verba a rondar os dez milhões de euros, mas o Besiktas ainda não chegou sequer aos cinco, razão pela qual o processo negocial entre os clubes está ainda muito longe de uma conclusão. A exemplo, aliás, do que sucede com o próprio Seferovic, já que as condições apresentadas até agora também não foram suficientes para convencer o futebolista de 30 anos a encarar a fundo a possibilidade de ingressar no clube que fechou a liga turca em 2021/22 no sexto lugar da classificação.

Recetivo a uma mudança de ares após cinco temporadas pelos encarnados, pelos quais marcou 74 golos em 188 jogos, Seferovic - ainda de férias, após ter estado até mais tarde ao serviço da seleção da Suíça, tendo mesmo marcado o golo que valeu o triunfo sobre Portugal (1-0) na Liga das Nações - tem mais pretendentes além de Galatasaray e Besiktas, razão pela qual uma possível saída do Benfica poderá avançar em definitivo nas próximas semanas. Isto numa altura em que está tapado no ataque por outras opções, como Yaremchuk, Gonçalo Ramos, Henrique Araújo, Musa e Rodrigo Pinho.

O Galatasaray ataca assim em força na Luz, pois, de acordo com a Imprensa turca, o clube fez-se mesmo representar nos últimos dias em Lisboa de olho também em João Mário. Cenk Ergun, diretor para o futebol do emblema de Istambul, terá estado em Portugal a negociar com os responsáveis benfiquistas a possível transferência de João Mário para a Turquia. Porém, se o Galatasaray chegou apenas aos seis milhões de euros, o Benfica terá exigido uma verba a rondar os dez milhões para libertar o internacional português.