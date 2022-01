Bernardo Silva sobre o desejo de voltar ao Benfica: "Se me quiserem lá..."

Não é a primeira vez que o assume e provavelmente não será a última: Bernardo Silva sonha em voltar a representar o Benfica.

Bernardo Silva reafirmou o desejo que tem em voltar a jogar no Benfica. Numa entrevista ao jornal Expresso, conduzida pelo humorista Ricardo Araújo Pereira, o avançado do Manchester City falou sobre o amor que sente pelos encarnados.

"Treinar e presidir não faz sentido. Mas jogar? Sem dúvida, se me quiserem lá...", atirou o criativo.

"Quando se é de um clube, fica-se sempre com esta ligação. O futebol liga-nos de uma forma muito forte. É muito estranho, porque somos muito emocionais e nada racionais. Quando somos benfiquistas, neste caso, tentamos sempre acompanhar a equipa. Eu acho que há algumas coisas na vida em que nós somos muito pouco racionais, por exemplo, política, grande parte das vezes, religião e desporto também. Acho que é porque realmente as crianças adoram fazer desporto, desde cedo criam uma ligação muito forte ao futebol, que é o desporto-rei no nosso país. A partir daí, o amigo é do Sporting, eu sou do Benfica, outro amigo é do FC Porto. Cria-se aquela picardia entre amigos, aquela luta que torna tudo ainda mais fascinante e acaba por, desde pequeninos, também com a ajuda dos pais... Por exemplo, a minha mãe é sportinguista e o meu pai é benfiquista. Aquilo era uma luta lá em casa e eu picava-me com a minha mãe e depois picava-me com o meu avô, que também era sportinguista. Faz com que o teu dia a dia seja um bocadinho mais divertido e, portanto, faz com que as pessoas depois sejam muito apaixonadas, neste caso, pelo futebol. Acho que no meu caso foi isto", declarou o internacional português.