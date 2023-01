Bernardo Silva sobre a época do Benfica: "Não há espaço para deslumbramento"

Bernardo Silva, médio do Manchester City e da Seleção portuguesa, deu uma entrevista à Eleven Sports.

Como é Pep Guardiola? "Há momentos em que está um pouco chateado e não está tão divertido, e exige ainda mais. Mas há outros momentos em que é relaxado, sobretudo fora do campo. Muita exigência, mas também relação próxima."

Relação com os portugueses do Manchester City: "Muito, muito farto [de Cancelo e Rúben Dias]. Não, estou a brincar. Sendo portugueses, ter no dia a dia com quem partilhar os momentos bons e os menos bons ajuda muito. Passas esses momentos de forma mais fácil."

Como está a ver a época do Benfica? "Só chegamos a meio do campeonato, é muito cedo para se falar. Às vezes perdem-se campeonatos por dois meses maus. Não há espaço para deslumbramento. Se a segunda parte da época não for boa, a primeira parte é deitada por água abaixo. Estamos expectantes, ainda falta muito."

E se defrontar o Benfica na Liga dos Campeões? "Seria duro jogar com o Benfica na Champions. Mas seria bom, seria sinal que os dois passaram. Mas seria duro, é o meu clube do coração. Querendo que o City passe, seria sempre eliminar o Benfica. Ou seria duro que o Benfica me eliminasse porque é um objetivo pessoal e do clube. Por isso, prefiro que sigam caminhos diferentes."