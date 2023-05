Bernardo Silva, jogador do Manchester City

Jogador do Manchester City admite que pensa em voltar às águias

Dizendo-se focado no "treble", ou seja, na conquista do campeonato, Taça de Inglaterra e Champions, ao serviço do Manchester City, Bernardo Silva admite que pensa em voltar à Luz.

"Daqui a dez anos terei 38. Aos 37 estarei retirado, irei sentir falta do futebol. Talvez pense em ser treinador. Mas teria ganho a Liga dos Campeões e teria também jogado no Benfica", disse à France Football.