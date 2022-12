Bernardo Silva "meteu" Enzo Fernández no Benfica

Barcelona tentou a contratação do português, mas não foi capaz de fechar negócio. O médio argentino era uma opção do Manchester City e ficou "livre" para vestir de águia ao peito.

Destaque do Benfica em 2022/23 e da Argentina no recente Campeonato do Mundo, Enzo Fernández podia nem ter chegado à Luz. Tudo porque o Manchester City teve o futebolista debaixo de olho como alternativa para a possível saída de Bernardo Silva. O internacional português, ex-Benfica, desejava transferir-se para o Barcelona, mas os culé não conseguiram garantir o valor exigido pelo clube de Guardiola. Que já tinha Enzo Fernández na calha e por valores abaixo dos dez milhões, mais oito por objetivos, pagos pelas águias por 75 por cento do passe do atleta. Mantendo-se Bernardo Silva em Manchester, o médio do país das pampas ficou com via aberta para a Luz. Onde leva 2027 minutos em 24 jogos, despertando forte cobiça de grandes clubes europeus.

"O City podia ter contratado Enzo Fernández, mas o que faríamos se temos Gundogan, Bernardo e Rodri no plantel? Ter-nos-ia custado menos do que ao Benfica, mas não tínhamos espaço e sabíamos que ele não iria jogar", explicou em entrevista à Cadena SER Joan Patsy, diretor para o futebol no City Group e alguém da confiança de Pep Guardiola, treinador do campeão inglês.

Há dez anos na América do Sul, onde lidera a gestão do mercado de transferências do City Group, o responsável do emblema britânico revelou que a filosofia dos citizens passa por não ter jogadores contrariados e assumiu que "se o Barcelona tivesse conseguido pagar o valor que o Manchester City pedia por Bernardo Silva, então o clube teria de ir ao mercado contratar" - o ex-Benfica deu o sim aos culé, mas o Barça não conseguiu fechar o negócio, já que a equipa de Guardiola exigia 100 M€. E os alvos estavam definidos. "Já tínhamos jogadores sob controlo", afirmou o dirigente do City, que até contratou no último verão um médio, mas para uma posição diferente de Bernardo Silva. Kalvin Phillips chegou ao Etihad proveniente do Leeds, mas para desempenhar funções mais defensivas na estratégia de Guardiola.