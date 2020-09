Bernardo Silva aplaude Benfica Campus, mas deixa recado

Internacional português felicitou o clube da Luz pelos 14 anos do centro de formação.

Formado no complexo desportivo dos encarnados, Bernardo Silva não esqueceu a data especial do Benfica Campus.

À distância, e agora no Manchester City, o médio-ofensivo felicitou o seu antigo clube, do qual sempre se assumiu como adepto, mas aproveitou para, em jeito de brincadeira, deixar um recado aos responsáveis encarnados. "Parabéns, Benfica pelos 14 anos de Benfica Campus. Um grande projeto que tem o dever de continuar a formar (e aproveitar) os melhores", escreveu, na sua conta do Twitter, deixando ainda um emoji com um sorriso.

Lançado por Jorge Jesus em 2013/14, Bernardo Silva fez apenas três jogos na equipa principal, somando 31 minutos. Na temporada seguinte, trocou as águias pelo Mónaco, que viria a pagar 15,75 milhões de euros pelo jogador.