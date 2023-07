Bento confirma interesse do Benfica e revela: "Tenho vontade..."

Guarda-redes do Athletico Paranaense já comunicou o desejo ao clube, mas garante que a cabeça continua no Brasil

Bento, guarda-redes do Athletico Paranaense, é alvo do Benfica para a baliza e, depois da derrota frente ao Flamengo (1-2), na primeira mão dos quartos de final da Taça do Brasil, o guardião brasileiro confirmou o interesse dos encarnados, revelando de seguida que deseja jogar na Europa.

"Foi verdade, sim [o interesse do Benfica]. Já comentei, tenho vontade de jogar na Europa, sim, já conversei com o clube. Mas deixo com os meus empresários e para o clube resolverem. Se for para acontecer, que seja bom para toda a gente. Para mim e para o clube. Tenho vontade de ir para a Europa, mas a minha cabeça está aqui ainda", afirmou o guarda-redes, citado pelo "TNT Sports".

