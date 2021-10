Benitez quer reestruturação da SAD, Rui Costa fala em "cheque em branco"

Confira as declarações dos dois candidatos à presidência do Benfica, que se "enfrentaram" num debate esta quinta-feira.

Francisco Benitez: "Queremos alterar substancialmente a SAD. Temos cinco administradores em que só o candidato da Lista A percebe de futebol. Vamos colocar mais dois a três administradores que dominem o negócio do futebol. Pessoas competentes e benfiquistas. Não vou tolerar na SAD e órgãos sociais pessoas que não sejam benfiquistas. Depois vamos criar um plano estratégico sobre onde queremos estar dentro de oito anos. Esse plano terá um team manager, diretor desportivo, scouting e de futebol de formação. Comigo os administradores só vão receber prémios quando houver resultados desportivos e financeiros."

Rui Costa: "Vejo que do lado da Lista B há uma panóplia de gente a perceber de futebol. O futebol é uma área muito restrita. Isso é quase uma comissão do que uma estrutura. Ouvi falar num diretor desportivo e não num diretor geral, não sei se conhecem a diferença. Ouvi falar de administradores só para o futebol. Haverá alguém a gerir tudo isto? Eta administração do Benfica tirou o Benfica do que era há uns anos atrás. Devolveu ao Benfica a potência desportiva e financeira que é hoje. É uma referência mundial em termos de gestão. Estarei na SAD para o futebol. Terei uma estrutura responsável que tem dado os seus frutos. Temos as coisas bem delineadas."

Francisco Benitez: "Ainda não me disse quais os objetivos para os próximos quatro anos. Isso não é estratégia, é fazer o que se pode. Não sou apologista de gestões unipessoais. Já cá tivemos um senhor que não percebia nada de futebol. Eu aposto em equipas e não em pessoas. Desde que começou o seu mandato, perdeu metade dos campeonatos, em 13 anos perdeu sete. É preferível apostar em equipas, ter várias equipas a contribuir para um plano estratégico e não saber o que vai fazer. Quando vou anunciar? No dia 10."

Rui Costa: "Dos 13 anos, estive 11 com a equipa principal e ganhámos seis títulos. Não vou dizer que têm a minha responsabilidade, mas também têm o meu dedo. Não sei quantas décadas tem de recuar para ter esses campeonatos na mesma década. Gostava de saber quem são as suas pessoas que vão estar na SAD na sua lista. Vão passar um cheque em branco? Já sabemos que são benfiquistas, não sabemos quem são. Está a pedir às pessoas para lhe passarem um cheque em branco. Eu nunca disse que ia gerir o futebol sozinho. Sempre trabalhei em grupo."