Benítez e a tentativa de agressão: "Não me parece normal deixarem entrar pessoas encapuzadas "

Francisco Benítez, candidato derrotado nas últimas eleições do Benfica

Reação de Francisco Benítez, líder do movimento "Servir o Benfica", à tentativa de agressão de que foi alvo, este sábado, no Estádio da Luz.

Francisco Benítez, candidato derrotado nas últimas eleições à presidência do Benfica, explicou e reagiu a O JOGO à tentativa de agressão de que foi alvo, este sábado, no Estádio da Luz, onde assistiu ao triunfo sobre o Santa Clara, por 2-1.

"Antes do intervalo, um benfiquista veio direito a mim e começou a apontar o dedo, a dizer que a culpa de tudo era minha, que quando critico o presidente estou a criticar o Benfica. Depois do intervalo apareceram uns miúdos encapuçados, só se viam os olhos e começaram a agredir os amigos que estavam comigo, dando pontapés e murros nas pessoas", começou por dizer o líder do movimento "Servir o Benfica".