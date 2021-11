Benitez e a estrutura da SAD do Benfica: "Podemos dizer que é um cheque careca?"

Candidato derrotado nas últimas eleições deixou uma publicação nas redes sociais.

Francisco Benitez, candidato derrotado nas últimas eleições do Benfica, realizadas em outubro, utilizou esta quarta-feira as redes sociais para "apontar o dedo" a Rui Costa no que toca aos elementos do Conselho de Administração da SAD.

"No dia 10 de outubro, caso tivesse ganho as eleições, teria apresentado o Conselho de Administração da SAD que ia gerir o futebol do Benfica nos próximos quatro anos. Disseram que isso seria um cheque em branco. Hoje, ainda não sabemos os nomes do novo CA da SAD. Podemos dizer que isto é um cheque careca?", publicou Benitez no Twitter.