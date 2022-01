Benitez e a auditoria prometida por Rui Costa: "Palavras leva-as o vento"

Francisco Benítez, candidato derrotado nas últimas eleições do Benfica

Candidato derrotado nas últimas eleições do Benfica recordou palavras do agora presidente na campanha eleitoral.

Francisco Benitez, candidato derrotado nas últimas eleições do Benfica, recorreu este sábado às redes sociais para lamentar que Rui Costa não tenha ainda apresentado os resultados da auditoria forense prometida durante a campanha eleitoral.

"100 dias. Palavras leva-as o vento. Agora sabemos porquê", escreveu Benitez nas redes sociais, recordando as palavras do agora líder do clube da Luz numa entrevista à BTV.

"Está a ser feita uma auditoria forense a todos os processos em curso. Posso adiantar isso. Teremos a resposta, creio eu e espero eu, até finais de outubro", disse então Rui Costa.