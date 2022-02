Benitez: "Devia ter havido uma palavra de repúdio da Direção do Benfica"

Ex-candidato à presidência estranha silêncio da Direção após episódio que viveu em pleno estádio.

Quase um dia depois de, segundo o próprio relatou, Francisco Benitez ter sido alvo de tentativa de agressão nas bancadas do Estádio da Luz durante e após o jogo com o Santa Clara, o ex-candidato à presidência dos encarnados manifestou o seu espanto por nada ter sido dito ou comunicado pelos responsáveis benfiquistas, o que o levou a criticar a "passividade" do elenco liderado por Rui Costa.

"Devia ter havido uma palavra de repúdio da Direção em relação a esta situação que se viveu na Luz. Mas se querem ignorar, é o papel deles, apenas espero que não volte a ocorrer", afirmou a O JOGO Francisco Benitez, ele que na véspera havia revelado que "uns miúdos encapuzados, um deles identificando-se como sendo um dos organizadores dos No Name Boys, começaram a agredir" os amigos que estavam com Benitez, com "pontapés e murros nas pessoas". "Só não fui agredido porque me esgueirei", apontou.

Passadas algumas horas, este sócio dos encarnados, que já havia apoiado Noronha Lopes na eleição precedente ganha por Luís Filipe Vieira, considera que "é estranho quando se apela tanto à união e depois não se diz nada sobre uma situação como esta". "Estranhei esse silêncio, mas é apenas mais uma atitude de passividade da Direção", avalia Benitez, desejando que "este tenha sido um caso isolado, com um benfiquista que se exaltou e, se for isso, não se deve dar importância". "Agora, se se tornar numa situação recorrente terão de ser tomadas medidas. Eu próprio também as tomarei", disse, ele que não se queixou à Polícia e diz que não o fará.