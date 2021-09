Benitez critica última época: "Investimento sem critério, para vencer eleições"

Candidato aponta a escassez de títulos nos últimos anos e sublinha que os gastos de 2020/21 tiveram "impacto significativo nas contas da SAD".

Dando como exemplos positivos quer o futebol feminino quer o desempenho no setor feminino nas cinco principais modalidades de pavilhão, Francisco Benitez lançou duras críticas ao rendimento no setor masculino, quer no futebol quer nas modalidades, onde salientou a exceção do voleibol.

"No futebol, nas últimas quatro épocas desportivas o Benfica venceu um campeonato e uma supertaça em 16 troféus disputados. Na última época acabámos no terceiro lugar do campeonato, isto depois do maior investimento feito na equipa principal, em contraciclo com o momento difícil que temos vivido ao longo deste último ano meio. Esse investimento sem critério, para vencer eleições, infelizmente teve impacto significativo nas contas da SAD, com reflexo negativo nas contas do clube", atirou o candidato à presidência do Benfica, na Assembleia Geral desta sexta-feira, dia 24, para discussão e votação das contas do clube em 2020/21.