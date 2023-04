Benfiquistas explicam mau momento com "teimosia" de Schmidt e "quebra mental e física"

Benfiquistas veem desaire com o FC Porto como motivo para uma "quebra mental e física" na equipa. Gaspar Ramos e Bruno Costa Carvalho, antigos dirigente e candidato à presidência do clube, visam "alguma teimosia" de Roger Schmidt nas apostas. Rui Costa foi ao balneário falar ao grupo.

"Em oito dias perdemos mais jogos do que em três meses." A constatação é de Bruno Costa Carvalho, antigo candidato à presidência do Benfica, que pede uma "reação" ao grupo liderado por Roger Schmidt. Isto depois de três desaires consecutivos, que os benfiquistas ouvidos por O JOGO, apesar de falarem numa "combinação de vários fatores", explicam sobretudo por uma "quebra mental e física". E com uma origem clara: o desaire caseiro a 7 de abril com o FC Porto.

"Penso que o momento da quebra foi a derrota com o FC Porto. Até aí a equipa estava bem animicamente. Perder em casa contra um adversário direto é sempre mau animicamente. A quebra dá-se com essa derrota", atira João Carvalho, ex-presidente do Conselho Fiscal das águias, numa visão partilhada por Sérgio Nunes, antigo central das águias, que destaca precisamente o lado "mental" da crise encarnada. "Todos pensámos que a primeira derrota, com o FC Porto, não ia afetar, mas a verdade é que se calhar afetou. E depois veio outra com o Inter e agora outro jogo menos conseguido", salienta o ex-jogador.