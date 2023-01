Benfica volta a tentar a contratação do médio japonês Kamada

Kamada esteve no Mundial do Catar ao serviço do Japão

Está em final de contrato com o Eintracht Frankfurt.

Depois de ter estado mais do que uma vez muito perto de contratar Daichi Kamada, médio ofensivo de 26 anos do Eintracht Frankfurt, o Benfica volta a tentar adquirir o japonês, que está em fim de contrato com o emblema alemão.

Ontem, sábado, circulava na Internet uma fotografia de Rui Pedro Braz, diretor desportivo, num hotel à conversa com o empresário de Kamada. Rui Costa nunca escondeu o fascínio pelas qualidades do criativo, que pode chegar a custo zero à Luz.

Kamada leva 12 golos em 22 jogos pelo Eintracht Frankfurt na atual temporada.