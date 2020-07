Benfica volta a fazer mira à Liga: calendário do segundo escalão em causa

Águias manifestam discordância em relação ao calendário proposto para a II Liga.

O Benfica voltou esta sexta-feira a colocar a Liga em ponto de mira, com base na discordância em relação ao calendário proposto para a II Liga 2020/21.

De acordo com as águias, que falam num "triplo exercício de irresponsabilidade", o arranque da prova está previsto para 22 de agosto, apontando para dificuldades que as equipas B poderão enfrentar.

"Com o cancelamento da II Liga, em março passado, por força da pandemia e com as fortes limitações para o treino de um futebolista profissional, impostas pelas autoridades de saúde pública, esperava-se que a retoma da época 2020/21 fosse feita da forma mais cautelosa e responsável, tendo em conta a necessidade de proteger a condição físico-atlética dos atletas, após paragem tão prolongada", começa por assinalar o clube da Luz, prosseguindo:

"Infelizmente, a proposta de calendário apresentada para a II Liga vai em sentido contrário e é, do ponto de vista técnico, um triplo exercício de irresponsabilidade da Liga Portugal e de quem subscreve tal decisão. Em primeiro lugar, porque prevê o início da competição para 22 de agosto. Acontece que mesmo que o regresso aos treinos fosse autorizado pelas autoridades até ao próximo domingo, as equipas teriam apenas seis semanas de preparação, e mesmo essa hipótese revela-se impossível de ocorrer. Em segundo lugar, porque o faz sem ter qualquer orientação ou perspetiva do que serão, na presente data, as imposições das autoridades de saúde pública", acrescenta o Benfica, que fala da sobreposição com datas FIFA.

"A proposta de calendário apresentada coincide com as datas FIFA, pondo em causa a integridade da competição. As equipas B do SL Benfica e do FC Porto têm, por norma, vários dos seus jogadores jovens envolvidos nas Seleções Nacionais que terão competições nessas datas. O que levanta diversas questões de que destacaríamos: vão essas jornadas ser adiadas? Ou os Clubes que defrontarem estas duas equipas B terão vantagem nessas jornadas sobre as restantes? Não foi sempre uma preocupação da Liga Portugal a integridade da competição no que à participação de equipas B diz respeito?", questionam os encarnados, que lembram a "primeira proposta" da Liga:

"Importa realçar que a primeira proposta da Liga Portugal, apresentada há cerca de uma semana, propunha um início da competição para 20 de setembro. Decisão prudente porque permitia um recomeço gradual dos treinos e um período de mais de 9 semanas de pré-época e daria mais tempo à Liga Portugal para, em colaboração com a FPF, trabalhar com as autoridades de saúde na definição do mais adequado protocolo sanitário para a realidade da II Liga", remata o Benfica.