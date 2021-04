Benfica volta a falar do antijogo e deixa apelo às equipas de arbitragem

Newsletter do clube dá destaque ao encontro com o Gil Vicente.

O Benfica aproveitou a newsletter deste domingo para deixar "um alerta para as situações de antijogo verificadas" no encontro com o Gil Vicente, que os galos venceram por 2-1.

"Essa não foi a razão da derrota, porém apelamos às equipas de arbitragem para que sejam menos permissivas relativamente a estas ações que em nada contribuem para o espetáculo. Agora a nossa equipa tem de estar unicamente focada em trazer uma vitória de Portimão e demonstrar que este desaire não passou de um percalço", surge escrito.

"A resposta será dada já no próximo jogo, comprovando o trajeto de crescimento até agora alcançado. Vamos continuar a abordar o campeonato jogo a jogo, procurando sempre a vitória. Será fundamental atingir um nível de excelência do primeiro ao último minuto de cada jogo para que possamos somar os triunfos que desejamos e necessitamos", escreve ainda o Benfica, agora a 12 pontos do líder Sporting.