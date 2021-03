Benfica volta a defrontar o Boavista: uma revolução em quatro meses

Desde lesões a perdas de peso por opção, muito mudou. Além da defesa, também o miolo é outro, com Weigl a ter papel essencial na estratégia, quando era segunda opção em novembro

Será uma equipa de face lavada e bem distinta da que se viu na primeira volta no Bessa aquela que os encarnados irão apresentar amanhã no Estádio da Luz frente ao Boavista. Na primeira volta da Liga, os axadrezados impuseram um pesado 3-0 à equipa de Jorge Jesus, no primeiro desaire das águias no campeonato, ao qual se seguiria nova perda, contra o Braga (3-2), dois resultados intermediados pelo empate 3-3 caseiro com o Rangers. Agora, avança um Benfica completamente revolucionado em relação ao que visitou o Boavista a 2 de novembro do ano passado, dia que marcou a crise inicial de resultados dos vermelho e brancos, ainda antes da outra, gerada em janeiro, com o assomar de múltiplos casos de covid-19.