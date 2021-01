Benfica volta à carga por William Carvalho: a proposta para início de conversa

Jorge Jesus pretende ver o meio-campo reforçado em janeiro, razão pela qual os encarnados atacam o internacional luso. Em aberto está a transferência definitiva ou cedência com compra obrigatória.

O Benfica está a tentar contratar William Carvalho e já avançou mesmo para negociações com o Bétis no sentido de discutir a transferência do jogador em janeiro.

Segundo apurou O JOGO, e face à pretensão de Jesus em reforçar o meio-campo, o Benfica voltou à carga pelo atleta, sendo que Luís Filipe Vieira apresenta para início de conversa a disposição de pagar dez milhões de euros.

As conversas estão ainda numa fase inicial, mas o Bétis fez saber que aponta a uma verba entre os 15 e os 18 milhões de euros para libertar o futebolista ex-Sporting, que contabiliza esta temporada 957 minutos em 15 partidas disputadas pelo emblema de Sevilha.

Além da questão de acerto de valores, os clubes estão ainda também a discutir os moldes do negócio no sentido de o internacional português poder chegar à Luz através de um empréstimo com compra obrigatória do passe no final da cedência ou via transferência definitiva já em janeiro.