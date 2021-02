Benfica viu 11 pontos a voar num só mês: caminhada para o título teria de ser histórica

A caminhada até ao título já era difícil, para não dizer hercúlea, porém agora teria de ser histórica: nunca uma equipa recuperou dez pontos de atraso a tempo de ser campeã nacional

Nunca o Benfica tinha deixado pontos em Moreira de Cónegos no campeonato, mas é a sequência que poderá realmente preocupar os adeptos e responsáveis encarnados, pois nos seis últimos jogos na Liga as águias só venceram um, no caso com o Famalicão.

Antes, o clube empatou com FC Porto, Nacional e V. Guimarães e perdeu com o Sporting. Nesse sentido, as águias, deixaram fugir 11 pontos, num só mês, isto porque o jogo no Dragão jogou-se no dia 15 de janeiro.

À 14.ª jornada, o Benfica estava a quatro pontos do Sporting, agora está a dez, e ainda com os leões a terem a possibilidade de aumentarem o fosso para 13. Também por isso esta ronda adquire contornos históricos: desde 1950/51 que não se registavam, à 19.ª jornada, dez ou mais pontos de separação entre encarnados e os verdes e brancos como líderes. A tarefa para ser campeão era hercúlea, mas agora seria também inédita: é que nunca uma equipa recuperou dez pontos de atraso e depois festejou no final da época o troféu desejado em Portugal.

Apenas uma vitória em seis jogos na Liga fazem desta uma sequência dolorosa para o Benfica

Em dados recolhidos pelo "Playmaker Stats", esta é a pior posição, o quarto lugar, do Benfica desde 2004/05, à 19.ª jornada, a temporada com mais empates (5) e pior pontuação (38) desde 2008/09, quando tinha 37 pontos e sete igualdades, estando praticamente arredada do título com Quique Flores ao leme.

Já o Moreirense chega à 19.ª jornada com o menor número de derrotas de sempre (6) e o sétimo posto que ocupa atualmente é o segundo melhor das suas campanhas na Liga.