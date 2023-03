Benfica vinga publicação do Club Brugge: "Cuidado com as águias"

Depois de antes da primeira mão o clube belga dizer que as águias dominavam nos céus, mas no campo dominava o Club Brugge, agora foi a vez da resposta

A vingança serve-se fria e sem piedade. O Club Brugge fez uma publicação nas redes sociais antes do primeiro jogo, afirmando que as águias dominavam nos céus, mas que eram os agricultores (alcunha do clube belga) que dominavam no campo, e agora foi a vez de o Benfica responder.

Além do 5-1 na Luz, que se seguiu ao 2-0 na Bélgica na primeira mão, o clube encarnado escreveu nas redes sociais: "As águias dominam ambos [céus e campo]. Estamos nos quartos de final da Liga dos Campeões. Cuidado com as águias."