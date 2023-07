Benfica viaja para Inglaterra no domingo: confira o programa de estágio

Depois de um treino à porta fechada, as águias vão embarcar num voo com destino a Birmingham às 21h45 de domingo.

O Benfica divulgou há minutos o programa do estágio de pré-época que vai realizar em Inglaterra, no complexo St. George's Park, entre 9 e 15 de julho.

No domingo, após realizar um treino à porta fechada de manhã, no Benfica Campus, os encarnados vão embarcar num voo com destino a Birmingham, às 21h45.

Depois, está previsto na quarta-feira (15h00) um jogo particular entre o Benfica e o Southampton, equipa despromovida na última época à segunda divisão inglesa.

O programa termina no dia 15 de julho, data em que a comitiva das águias vai viajar para Basileira, na Suíça, com vista a novo estágio.