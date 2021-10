Benfica viaja de avião para defrontar o Vizela no domingo

Encarnados, que este domingo enfrentam o Vizela, deixaram desta feita de lado o autocarro, de forma a minimizar o desgaste numa altura em que o calendário aperta

O Benfica já está no norte do país, onde este domingo defronta, para a 9.ª jornada, o Vizela, após a derrota de quarta-feira com o Bayern Munique, por 4-0.

Depois do treino realizado pela manhã no Benfica Campus, no Seixal, o grupo de trabalho encarnado seguiu viagem ao início da tarde para o norte e, para minimizar o desgaste, numa altura em que o calendário aperta, as águias viajaram de avião, tendo depois ficado instaladas numa unidade hoteleira em Vila Nova de Gaia, como é habitual, onde ficarão até à hora de seguir caminho para Vizela.