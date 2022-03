Benfica venceu Ajax: "pragmatismo", "masterclass defensiva" e um Darwin que é "o novo Cavani"

Revista de imprensa após a vitória do Benfica (0-1) no terreno do Ajax, que ditou a passagem das águias aos quartos de final da Liga dos Campeões.

Marca: Darwin saiu ao resgate

O Benfica é o "tapado". Darwin saiu ao resgate na única oportunidade clara dos portugueses e tirou o bilhete para os quartos de final. O Ajax dominou, mas sem pontaria.

De Telegraaf: "calado como um rato"

Darwin passou a sentença a um Ajax que dominou a maioria do jogo. Onana não ficou bem e Darwin marcou. Os portugueses deixaram o estádio "calado como um rato".

La Gazetta dello Sport: saída parva de onana

O Ajax dominou, Darwin marcou e o Benfica passou. Onana, que erro! Os holandeses encostaram o Benfica, mas depois foi uma saída parva do guarda-redes a decidir. A eliminação do Ajax parece a gozar.

Mirror: masterclass defensiva

Um cabeceamento do avançado Darwin acabou com as esperanças de Erik Ten Hag na Liga dos Campeões, com os visitantes a produzirem uma masterclass defensiva.

L'Équipe: Darwin é o novo Cavani

O Benfica eliminou o Ajax após resistir ao domínio deste. O pragmatismo recompensou. Os puristas podem contestar o estilo, mas o Benfica mereceu. Darwin é o novo Cavani.