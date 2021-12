Benfica vence Dínamo Kiev e apura-se para os "oitavos" da Youth League

Encarnados venceram a equipa ucraniana esta quarta-feira e garantiram presença nos oitavos de final.

A formação sub-19 do Benfica está apurada para os oitavos de final da Youth League. Os encarnados venceram esta terça-feira o Dínamo Kiev, por 1-0, e garantiram a presença na fase seguinte com a liderança do Grupo E. Na terça-feira, o Sporting já havia garantido o apuramento, enquanto o FC Porto acabou por ser eliminado.

O golo da vitória do Benfica foi marcado por Luís Semedo, ao minuto 44, após grande jogada de Diego Moreira. Com os três pontos somados, o Benfica chegou aos 15, mais dois do que os ucranianos, que terminaram a fase de grupos no segundo posto e precisarão disputar o play-off de acesso aos "oitavos".

O último jogo do Grupo E acontece às 15h00, com o Bayern a receber o Barcelona. As duas equipas já estão eliminadas. Os alemães ainda não somaram pontos e estão em último, enquanto o Barcelona é o terceiro, com quatro pontos.