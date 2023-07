Benfica vence Celta ao cair do pano e conquista Troféu Algarve

A preparação da equipa de Roger Schmidt para a Supertaça frente ao FC Porto (8 ou 9 de agosto, em Aveiro) continua na terça-feira, no Estádio do Restelo, em Lisboa

O Benfica venceu o Celta de Vigo (2-0), com dois golos ao cair do pano, e conquistou o Troféu do Algarve, somando o quarto triunfo em quatro jogos na preparação para a I Liga portuguesa de futebol.

Depois de uma primeira parte muito morna e sem golos, e de um segundo tempo quase ao mesmo ritmo, os encarnados aumentaram a pressão nos 15 minutos finais e acabaram por vencer, com golos de Di María, de grande penalidade, aos 90, e de Musa, aos 90+1.

O Benfica registou a quarta vitória da pré-temporada, depois de ter batido Southampton (2-0), Basileia (3-1) e Al Nassr (4-1).

Aos 87' videoárbitro (VAR) descortinou uma grande penalidade sobre Tengstedt, convertida por Di María (90) - marcou pelo terceiro encontro seguido neste regresso ao clube da Luz - e, no minuto seguinte, Musa, novamente isolado, já não desperdiçou.

A preparação da equipa de Roger Schmidt para a Supertaça frente ao FC Porto (8 ou 9 de agosto, em Aveiro) continua na terça-feira, no Estádio do Restelo, em Lisboa, num particular contra os ingleses do Burnley, às 20h30.

Jogo disputado no Estádio Algarve.

Benfica - Celta de Vigo, 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Di María, 90 minutos (grande penalidade).

2-0, Musa, 90+1

- Benfica: Samuel Soares, Bah, Tomás Araújo, Morato, Ristic, João Neves, Chiquinho, João Mário, Aursnes, Rafa e Gonçalo Ramos. Jogaram ainda: Vlachodimos, João Victor, Lucas Veríssimo, António Silva, Jurásek, Florentino, Kökçü, Di María, Neres, Tengstedt e Musa.

Treinador: Roger Schmidt.

- Celta de Vigo: Iván Villar, Kevin Vázquez, Aidoo, Carlos Domínguez, Fontán, Fran Beltrán, Hugo Sotelo, Carles Pérez, De La Torre, Iago Aspas e Strand Larsen. Jogaram ainda: Mingueza, Unai Núñez, Franco Cervi, Swedberg, Carreira, Jonathan Bamba, Rubén Blanco, Tapia, Gael Alonso, Miguel Baeza e Hugo Álvarez.

Treinador: Rafa Benítez.

Árbitro: Carlos Teixeira (AF Vila Real).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Miguel Baeza (74) e Unai Núñez (80).