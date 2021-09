Benfica vence Boavista e Jorge Jesus bate recorde

Seis vitórias nas primeiras seis jornadas para o técnico encarnado

A vitória do Benfica sobre o Boavista não permitiu apenas que os encarnados voltassem a recuperar a vantagem de quatro pontos sobre os dois grandes rivais. Jorge Jesus tornou-se no primeiro treinador português a vencer as seis primeiras jornadas do campeonato.

Com os triunfos sobre o Moreirense, Arouca, Gil Vicente, Tondela, Santa Clara e, agora, Boavista, Jorge Jesus bateu um novo recorde de Águia ao peito, num início de época que tem sido também positivo fora de portas, com as duas eliminatórias ganhas que permitiram à equipa jogar a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Foi a sétima vez que o Benfica ganhou as primeiras seis jornadas do campeonato, depois de 36/37, 42/43, 51/52, 72/73, 80/81 e 82/83.