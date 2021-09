Diretor do futebol do Benfica recorreu às redes sociais

Foi no Instagram que Rui Pedro Braz, diretor para o futebol, quis deixar uma marca sobre a vitória do Benfica diante do Barcelona na Liga dos Campeões. "60 anos... Hoje foi a noite...", publicou no Instagram.

Recorde-se que a única vitória do Benfica diante do Barcelona fora nos anos 60, na final das Taça dos Campeões Europeus de 1060/61, em Berna.ca no Instagram.