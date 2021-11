"Benfica vai ter dezembro cheio. Acham que era nossa intenção colocar em causa um mês tão importante?"

Declarações de Rui Costa, em conferência de imprensa

Reação: "Aquela hora, não havia condições para adiar jogo nenhum. Não recebemos nenhuma informação da Liga. Se nós soubéssemos que o Belenenses estava nesta situação. Independentemente do que aconteceu no ano passado, nunca permitira que isto pudesse acontecer. É natural que se queira saber a posição do Benfica. Nem o Benfica, nem eu gostámos desta situação. Tive que respeitar todos os adeptos, todos os jogadores que já estavam."

Responsabilidade: "A responsabilidade não é do Benfica. Não era o Benfica que tinha de decidir. Cumprimos regulamentos porque fomos obrigados a cumprir regulamentos. Até à hora do almoço, o presidente do Belenenses não estava disposto. Não é correto fazer este jogo, mas essa responsabilidade não é do Benfica. Este jogo beneficia alguém?"

Questão de saúde: "Não vou por esses caminhos, por uma eventual demissão. A própria DGS tem de ter uma outra posição. Não sabemos que riscos é que corremos. Quando tivemos 35 pessoas em casa, alertámos que também podia ser mau para os adversários. É uma questão de saúde pública. O Benfica vai ter um mês de dezembro cheio. Acham que era a nossa intenção colocar em causa num mês tão importante?"