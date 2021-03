Benfica vai pôr travão depois dos 500 milhões de euros gastos em transferências

Jorge Jesus anunciou caminho de corte num gasto em que as águias estão no topo da lista nacional desde a primeira passagem do técnico pela Luz.

A pandemia de covid-19 afetou a capacidade de investimento da esmagadora maioria dos emblemas a nível mundial, numa trajetória que o Benfica seguiu em contramão, com os 105 milhões de euros gastos na reformulação do plantel que foi colocado nas mãos de Jorge Jesus. Porém, e segundo admite agora o técnico dos encarnados, o caminho terá de ser invertido, os clubes têm de tirar o pé do acelerador das compras e os encarnados, desta feita, também terão de fazê-lo.

"Com o problema que houve por todo o mundo, todos temos de preparar-nos para ter essa consciência, todos os clubes no mundo não vão investir tanto, tirando algumas exceções, é normal. E vamos ver até quando. É um processo natural que vai acontecer ao Benfica e a todas as equipas, por muita capacidade financeira que tenham. Já não vão fazer esses investimentos, tirando algumas exceções. Acredito que na próxima época todas as equipas, e o Benfica também, vão pôr um travão", analisou no domingo Jorge Jesus, abrindo mesmo a porta aos cortes a nível pessoal.

"Até os treinadores e jogadores têm de se preparar para terem contratos diferenciados do que eram. Tudo. Está a passar por todas as áreas profissionais e não passa no futebol? Claro que passa", atirou.

Encarnados ultrapassaram esta época o FC Porto no campeonato das compras de jogadores, depois de um gasto superior a 100 milhões euros. O Sporting é o terceiro, distante, desta lista iniciada em 2009/10

Esta avaliação de Jorge Jesus surge pouco tempo depois de o Benfica ter contratado Lucas Veríssimo, em janeiro, por 6,5 milhões de euros, que fez o bolo da época ascender aos 105 milhões de euros no reforço do plantel, com os 24 milhões pagos por Darwin no topo do historial de transferências do Benfica e do futebol nacional.

Para se ter ideia do volume desse investimento, e segundo os números do site especializado "Transfermarkt", as águias são o sétimo clube a nível mundial com mais gastos em contratações esta época (ver infografia na galeria), atrás de alguns colossos e algumas surpresas, num top-10 onde não entra mais nenhum emblema nacional.

De resto, e para se perceber o impacto das transferências, a análise no período desde a primeira passagem de Jesus pela Luz (iniciada em 2009/10) até agora mostra que o Benfica gastou 521 milhões de euros em jogadores - embora tenha encaixado o dobro em vendas, refira-se -, acima dos 438 desembolsados pelo FC Porto - ultrapassado esta época pelas águias neste capítulo - e dos 273 gastos pelo Sporting.