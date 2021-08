Benfica vai mexer algumas peças frente ao Arouca e Yaremchuk vai ter minutos

A dias da receção ao PSV, na prioritário primeira mão do play-off da Champions, Jesus não tem Diogo Gonçalves por castigo e vai mudar peças em todos os setores da equipa na receção ao Arouca

Yaremchuk estreou-se oficialmente contra o Spartak, na Luz - fez 25 minutos e foi determinante no 2-0: o seu remate provou um autogolo - e vai voltar a jogar hoje.

Sem os lesionados Darwin e Seferovic, com Gonçalo Ramos a ter o esforço gerido e incertezas quanto à disponibilidade de Rodrigo Pinho, que não foi convocado para o jogo com os russos, Yaremchuk ganha espaço, a par de Carlos Vinícius. Este, no entanto, nem saiu do banco nos dois jogos com o Spartak e está de saída da Luz.

Ontem, Jesus confirmou a utilização do ucraniano, apenas não disse se de início. "Yaremchuk chegou há pouco tempo, estava fora do contexto de treino pois esteve de férias após o Europeu. Agora não há particulares, há jogos a sério e vai ser aí que ele vai fazer a pré-época. Pode não ser jogando de início, pode ser entrando mas temos de o lançar. Mesmo não estando nas melhores condições, é ali que vai ter de arranjar o seu espaço e o conhecimento da equipa", adiantou o treinador das águias.

Na defesa, Diogo Gonçalves fica de fora por castigo e abre caminho a Gilberto, numa linha sem Vertonghen e com Morato, o que não obriga Jesus a sair do sistema de três centrais: "Não é por causa do Vertonghen que o sistema vai ser alterado. Vertonghen lesionou-se [contra o Spartak] e entrou o Morato, continuando nós a jogar no mesmo sistema. Amanhã [hoje] também vai estar o Morato."

No meio campo, Jesus pode ainda poupar Weigl e/ou João Mário, dando espaço a Meité e/ou Taarabt.