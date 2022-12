Benfica vai lucrar com saída de Rodrigo Pinho: confira os valores

Negócio com o Coritiba está avançado e os clubes já trocam documentação pelo jogador.

Rodrigo Pinho está muito perto de ver terminada a sua passagem pelo Benfica, ao fim de apenas ano e meio, trocando o clube da Luz pelo Coritiba, treinado por António Oliveira, que passou pelos bês das águias em 2021/22.

Segundo apurou O JOGO, o negócio entre os dois clubes está avançado e a documentação necessária para acertar em definitivo a transferência já começou mesmo a ser trocada. Em cima da mesa está uma proposta a rondar os 2,5 milhões de euros, o que satisfaz assim as pretensões dos responsáveis encarnados, que apontavam a uma saída definitiva permitindo ainda um encaixe financeiro com a transferência.

Tendo investido 1,2 milhões de euros em prémios de assinatura e custos de intermediação com o ingresso de Rodrigo Pinho na Luz, após o final de contrato do avançado com o Marítimo, a 30 de junho de 2021, as águias conseguem obter assim uma margem de lucro de cerca de 1,3 milhões.

Além do valor a pagar pelo Coritiba, pelo qual, segundo adiantou o Globoesporte, o ponta-de-lança vai assinar um contrato de duas temporadas e meia, o Benfica prepara-se para poupar uma verba importante, na ordem dos 3,15 milhões de euros. Isto porque Rodrigo Pinho aufere cerca de 450 mil euros limpos por ano de águia ao peito, ou seja, a rondar os 900 mil brutos/época e assinou pelo Benfica até 2026, um contrato válido assim por mais três temporadas e meia.

Apesar da cobiça de diversos clubes, como o Botafogo, que pretendia o empréstimo, o Coritiba prepara-se para ganhar a corrida pelo jogador.