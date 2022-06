Benfica vai fazer pré-época com sabor britânico

A apresentação, na renascida Eusébio Cup, será com o Newcastle a 26 de julho na Luz. Estágio será em Inglaterra. As águias voltam ao St. George"s Park entre 8 e 1 4 de julho, algo que não sucedia há quatro anos, ou seja, desde 2018/19. No menu de jogos há ainda o Fulham (17), após embate com o Nice (15).

O Benfica já tem os pilares da pré-temporada 2022/23 montados e com um duplo regresso ao passado pelo meio: primeiro, porque parte do estágio de preparação voltará a ser no St. George"s Park, casa das seleções inglesas, e, segundo, porque também voltará a ser disputada a Eusébio Cup, quatro anos após a última edição também frente a uma equipa britânica, o Newcastle, clube que tem vindo a mostrar-se interessado na contratação de Darwin. Este jogo, agendado para 26 de julho, será também o da apresentação oficial do Benfica, versão 2022/23, aos seus sócios na Luz. Exatamente uma semana depois, os lisboetas começam a traçar o seu futuro nas provas da UEFA.

Contas feitas, e até aquele que será o primeiro jogo a sério dos encarnados com Roger Schmidt ao comando, a terceira eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, serão 36 dias de alta intensidade. A primeira mão dessa eliminatória será a 2 ou 3 de agosto, enquanto que a segunda se disputará a 9 do mesmo mês. Já o acesso à fase de grupos da Champions, caso as águias sigam em frente nessa etapa, resolve-se num play-off com duas mãos, a 16/17 e 23/24 de agosto.

O calendário dos encarnados começa com um dia especial: 27 deste mês é o dia do primeiro treino de Roger Schmidt no Benfica Campus. Antes, a 25 e 26, um sábado e um domingo respetivamente, os jogadores das águias irão ser sujeitos aos testes físicos e exames médicos que antecedem sempre a reapresentação após as férias. Os dias iniciais de trabalho, normalmente mais virados para a componente física, serão no Seixal. Já entre 8 e 14 de julho, o plantel viaja para Inglaterra, onde se fechará no St. George"s Park. Este será um regresso das águias a um complexo onde não iam desde 2018/19, quando ali estiveram com Rui Vitória na liderança. Esta será a terceira vez que os encarnados ficam na casa das seleções inglesas, na região de Birmingham, após já ali terem ficado também em 2016/17.

Algarve e Suíça entram no roteiro

De regresso a Portugal, o Benfica disputará o Troféu do Algarve, com os franceses do Nice (dia 15 de julho) e os ingleses do Fulham (17), de Marco Silva e recém-promovido à Premier League, no menu da águia. A paragem seguinte volta a ser em território estrangeiro mas também com previsível presença de portugueses no apoio: o Benfica segue para Genebra, na Suíça, onde defronta o Atlético de Bilbau no dia 22. Será o penúltimo jogo, seguindo-se o embate com o Newcastle na Luz, antes de a competição começar a sério e com a fase final da Champions na mira.