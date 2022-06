Benfica vai defrontar o Reading na pré-temporada

Clube inglês anunciou encontro com o Benfica no dia 9 de julho, no St. George"s Park.

Já é conhecido mais um adversário do Benfica na pré-temporada. O Reading anunciou, esta segunda-feira, que vai fazer um jogo de preparação com as águias a 9 de julho, a partir das 16h00, no St. George"s Park, casa da seleção inglesa.

A partida vai decorrer à porta fechada, adiantou o clube da segunda divisão do futebol inglês.

Para já, sabe-se que os encarnados, de Roger Schmidt, vão medir forças com Nice, Fulham, Athletic Bilbao, Newcastle e Reading.