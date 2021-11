Benfica vai avançar com novo recurso no caso Rui Pinto

Benfica contesta a suspensão, reforçada esta semana pelo Tribunal da Relação, do processo judicial na qual o hacker é suspeito de aceder de forma ilegal ao sistema informático do clube e de divulgar emails.

Segundo adiantou o "Observador", a SAD encarnada vai recorrer para a conferência da 9.ª Secção da Relação de Lisboa, da qual faz parte a desembargadora Lígia Trovão, que considerou a suspensão dos casos como irrecorrível.

Admitindo avançar até para o Tribunal Constitucional, a defesa encarnada, em declarações escritas ao "Observador", contesta a decisão e afirma que "o despacho do juiz de instrução criminal é recorrível, não só nos termos da Lei mas também da Constituição da República".