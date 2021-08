"Benfica vacilou": saiba o que foi escrito sobre o jogo do play-off com o PSV

Confira o que foi escrito sobre o triunfo (2-1) do Benfica frente ao PSV, na primeira mão do play-off da Champions.

O Benfica vacilou - De Telegraaf

"Após o intervalo, o PSV livrou-se dos medos, entrou com energia e após 5" Gakpo marcou. Depois esteve no controlo e o Benfica vacilou. Não marcou mais e terá lutar pela vaga na Champions em casa."



PSV na luta - Voetbal International

"Apesar da primeira derrota da época, o PSV não está certamente já eliminado da Champions. Graças à ressurreição da equipa na segunda parte a batalha ainda está em aberto."



Derrota magra - AD

"Após derrota magra por 2-1 em Lisboa, o PSV não desistiu do seu sonho de jogar a fase de grupos da Liga dos Campeões. No seu estádio, em Eindhoven, a equipa terá a oportunidade de virar a eliminatória."



Graças a Weigl - Kicker

"O PSV dominou longos períodos, mas foi o Benfica a sair de campo com uma vantagem de 2-1 graças a um golo de Weigl, amargo para os forasteiros que procuravam chegar ao empate."

Tudo em aberto - UEFA.com

"Continua tudo em jogo na eliminatória. O Benfica está em vantagem, mas o jogo mostrou duas equipas capazes de criar oportunidades e marcar. O PSV lutou sempre e talvez, merecesse mais."