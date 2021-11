O internacional suíço terminou a partida com o Barcelona desolado pelo golo falhado, mas sentiu o apoio do balneário. Companheiros incentivaram o camisola 14, procurando elevar-lhe o moral

O falhanço de Haris Seferovic aos 90"+3" no terreno do Barcelona correu mundo, quer pelo desperdício na cara do golo quer pela possibilidade de valer três importantes pontos para o Benfica. O futebolista não escondeu a frustração ainda em pleno relvado, tendo ficado desolado pelo golo perdido.