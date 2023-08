Benfica um a um | Vlachodimos borrou a pintura de Rafa

UM A UM >> Análise individual aos jogadores do Benfica na derrota, por 3-2, em casa do Boavista na jornada de abertura da I Liga Betclic 2023/24

Vlachodimos 3

Quando os encarnados tinham o jogo controlado, a jogar com menos um, saiu de forma precipitada da baliza, hesitou na defesa e "obrigou" António Silva a fazer penálti. Na hora de redimir-se não defendeu. Aos 90"+13", demorou a sair da baliza e deixou Bozenik marcar o 3-2.



Bah 5

Ressentiu-se com a intensidade da equipa da casa e não conseguiu criar oportunidades para o ataque.



António Silva 5

Muito competente em toda a partida, com uma série de cortes essenciais. Pecou no penálti, mesmo sem muitas opções, e perdeu a bola no lance do último golo do Boavista.

Otamendi 7

Limpou todos os maiores perigos que chegavam à área com segurança e sem falhas.



Jurásek 6

Começou com várias falhas nas decisões ofensivas. Melhorou e foi dele o cruzamento que levou ao segundo golo, encontrando bem o espaço de Kokçu.



João Neves 7

Mais um jogo de pulmão do médio. Sempre pronto a duelos, a recuperar a bola e a preencher espaços. Apareceu bem no lance do golo de Rafa (75"), a cabecear. Só não foi feliz porque João Gonçalves agigantou-se.



Kokçu 5

Pediu no final tempo para se adaptar e foi essa a impressão que deixou em campo. Dificuldades em pegar no jogo, em construir jogadas e em recuar para defender. Rematou aos 75", no lance do segundo golo.



Di María 6

Foi o sacrificado aquando da expulsão de Musa, mas já tinha feito a diferença ao acompanhar Rafa e marcar no contra-ataque aos 22".



Rafa 7

Assistiu Di María num lance em que não costuma ter companhia na corrida. Rematou à barra aos 69" e marcou depois aos 75". Foi quem mais desequilibrou e tentou resolver o jogo. Só Vlachodimos estragou a noite que teria sido sua.



Aursnes 6

Rematou aos 9", mas falhou passes. Quando os encarnados ficaram sem referência ofensiva, apareceu e bem várias vezes na área adversária.