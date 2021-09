Benfica um a um: Rafa a rasgar pano no renascer de Darwin

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Benfica que participaram na goleada (5-0) sobre o Santa Clara.

Vlachodimos 5

Teve uma saída em falso aos 28" que lhe valeu um amarelo mas que podia ter custado mais. O seu melhor momento foi aos 41", numa boa defesa a remate de Lincoln.



Lucas Veríssimo 6

Acabado de chegar do Brasil, foi lançado e, pelo menos na fase inicial, não esteve bem, tanto no posicionamento como no passe. Melhorou e acabou num bom nível.



Vertonghen 7

Na ausência de Otamendi foi o capitão, não só pela braçadeira mas também pela eficácia que revelou nos 90 minutos. Exemplar.



Morato 6

Muito regular em todo o encontro, foi providencial nas compensações a Grimaldo nas suas subidas pela ala esquerda.



Diogo Gonçalves 5

De volta à competição, ele que estava em competição desde 18 de agosto, revelou desencaixe com a equipa, não conseguindo ser uma mais-valia ofensiva. Na primeira parte, a defender, teve falhas.



Grimaldo 7

Incansável pela esquerda, em particular na segunda parte onde encontrou melhores apoios. Autor das assistências no 0-1 e 0-5, além de diversos cruzamentos que meteram a defesa da casa em risco.



Weigl 6

Colocou a bola nos pés de Rafa para este fazer o 0-3, mas, mais do que isso, foi a capacidade revelada na segunda parte em ocupar com rigor os espaços.



João Mário 5

Esteve uns furos abaixo do que tem sido o seu habitual e a equipa ressentiu-se muito disso em toda a primeira parte. Pouco ligado com os homens da frente.



Everton 5

Fez a assistência para o 0-2, revelando boa visão para a desmarcação de Darwin. Andou perdido e desinspirado na primeira parte mas melhorou um pouco na segunda.



Darwin 7

Fez 63", todos os que esteve em campo, de inconformismo, ainda que por vezes faltasse a melhor decisão. Muito bem, no entanto, na fuga para o 0-2 e no remate que, com alguma felicidade é certo, deu no 0-4. A crescer.



Rodrigo Pinho 6

Na estreia a titular, mostrou instinto matador, na desmarcação veloz e finalização que desbloqueou o nulo.



Yaremchuk 6

Saltou do banco a tempo de fechar a contagem, num remate pleno de oportunidade e revelador de classe.



Gedson 6

Boa dinâmica, a defender e a construir, iniciou o lance do 0-5.



Lázaro 5

Valeu pela estreia pelo Benfica, sem grande trabalho.



Pizzi 5

Aos 80", teve uma ocasião de faturar mas o tiro foi bloqueado.

A FIGURA

Rafa: 7

O ás de trunfo teve de saltar do banco

A velocidade de Rafa é um grande diferenciador no plantel do Benfica e, nos Açores, essa arma voltou a ser determinante na criação de desconforto entre a, até então, bem organizada, muralha defensiva do Santa Clara. Mesmo já com as águias a ganhar, acabou por ser o internacional português quem rasgou de vez o pano da manta tecida por Daniel Ramos, com sucessivas arrancadas que foram instalando o caos na retaguarda anfitriã. Como se não bastasse, Rafa ainda acrescentou a nova exibição de ferocidade com a bola nos pés um verdadeiro golaço, aos 58": de fora da área, encheu o pé e deixou Marco agarrado à relva.