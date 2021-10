Benfica, um a um: Pizzi trouxe a régua para pôr Rafa no céu

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O Benfica venceu em Vizela, por 1-0, com o golo a chegar ao minuto 98, marcado por Rafa

Vlachodimos 6

Teve intervenção determinante aos 90"+7", segurando na altura o empate. Nem sempre seguro em todas as intervenções, cumpriu.



Lucas Veríssimo 6

Aos 63" bloqueou com o corpo um remate de Nuno Moreira que podia ter causado problemas e ainda tentou o golo, de bicicleta, aos 89".



Otamendi 5

Sentiu dificuldades nalgumas disputas mas não teve falhas de relevo.



Vertonghen 5

A defender procurou não complicar, ainda que também não tenha tido uma noite plenamente tranquila. Aos 36" aventurou-se num cruzamento de grande perigo.

Weigl 5

Menos eficiente e menos ativo do que em partidas anteriores, o que contribuiu para as dificuldades encarnadas em se superiorizar no corredor central. Aos 62" procurou o golo mas a bola saiu por cima.