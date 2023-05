Benfica um a um no jogo do título | Aursnes pinta o 38 com o jovem João

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica no triunfo por 3-0 frente ao Santa Clara.

Vlachodimos 6

Mais um jogo sem maiores trabalhos, fez meia dúzia de defesas ao longo do jogo. Aos 68", quase que era enganado por um corte de Otamendi, mas estava atento e resolveu em segurança.



Bah 6

Voltou à titularidade e fez a diferença no lado direito logo aos 7" com um cruzamento a encontrar a cabeça de Gonçalo Ramos. Esteve envolvido no jogo e sem falhas maiores a defender, saiu lesionado aos 72".



Morato 6

De volta ao onze com a missão de substituir o castigado António Silva, Morato não comprometeu nas ações defensivas contra um adversário que também não complicou muito.